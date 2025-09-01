Yeşilyurt Belediyesi'nden YKS Başarısına Maddi Destek

Yeşilyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) dereceye giren öğrencilere maddi destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt'ta yaşayan öğrencilerden Yks'de ilk 1000'e giren öğrencilere 10 bin, bin ila 2 bin arasında dereceye giren öğrencilere ise 5 bin lira destek verileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, öğrencilerin azim ve çalışmalarına destek vermek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Öğrencilere destek vermenin önemli olduğunu aktaran Geçit, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde YKS sıralamasında ilk 1000'e giren öğrencilerimize 10.000 lira, 1000 ile 2000 arasında yer alan öğrencilerimize ise 5.000 lira nakdi destek vereceğiz. Bu destek, sadece bir ödül değil, aynı zamanda azmin, çalışkanlığın ve inancın karşılıksız kalmadığını gösteren bir teşvik olacaktır. Öğrencilerin 2025 YKS sonuçlarına göre ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşmiş olması, YKS'de derece yaptığı alanda bir bölüme yerleşmiş olması gerekiyor."

Açıklamada, dereceye giren öğrencilerin, 10 Eylül'e kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerektiği bildirildi.