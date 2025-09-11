Yeşilköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Yeşilköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan 23 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla Avcılar İDO İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel