Yeşilköy Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Yeşilköy açıklarında sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan 23 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla Avcılar İDO İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
