Yeşilkent Camisi Kadir Gecesi'nde Açılıyor
Esenyurt Belediyesi tarafından tamamlanan Yeşilkent Camisi, Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak. Yarım kalmış projeler arasında yer alan cami, bir aylık çalışmanın ardından çevre düzenlemesi ile tamamlandı.
Esenyurt Belediyesince inşası tamamlanan Yeşilkent Camisi Kadir Gecesi'nde ibadete açılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeler, Esenyurt Belediyesi tarafından tamamlanarak hayata kazandırılıyor.
Bu kapsamda, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayarak atıl halde bırakılan Yeşilkent Camisi, bir aylık çalışma sonucunda çevre düzenlemelerinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi sonrası Kadir Gecesi olan bugün ibadete açılacak.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel