Yeşilırmak'ta balık ölümleri görüldü
Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü tespit edildi. Yetkililer, balıkların ölüm nedenini belirlemek için ırmaktan numune aldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü. Yetkililer, durumu değerlendirmek için ırmaktan numune aldı.

Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yapıp numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
