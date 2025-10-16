Haberler

Yeşilırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı Amasya'da Yapıldı

Yeşilırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı Amasya'da Yapıldı
Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yeşilırmak Havzası'nın su yönetim planları ve su kaynaklarının verimli kullanımı ele alındı. Sürdürülebilir su yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik için stratejiler belirlendi.

Yeşilırmak Havzası Su Kurulu Toplantısı Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında Amasya'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, havzadaki su yönetim planları ve su kaynaklarının verimli kullanımı konuları ele alındı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Yeşilırmak Havzası'nda yer alan illerdeki suyun sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik stratejiler görüşüldü.

Irmağın kaynağından Karadeniz'e döküldüğü noktaya kadar geçen güzergahta su kalitesinin korunması, suyun etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması adına alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, tarım, sanayi ve içme suyu ihtiyaçları doğrultusunda havza genelinde suyun adil ve dengeli dağılımını sağlayacak planlamalar üzerinde duruldu.

Toplantıya, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Çorum Valisi Ali Çalga, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Neşat Onur Şanlı, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile Yeşilırmak Havzası'ndaki 11 ilin temsilcileri katıldı.

