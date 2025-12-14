Haberler

Usta oyuncu İzzet Günay okurlarıyla buluştu Açıklaması

Usta oyuncu İzzet Günay okurlarıyla buluştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzzet Günay, yeni kitabı 'Delikanlı-Ne Kadar Uzun Yaşadığın Değil, Nasıl Yaşadığın Önemlidir' ile ilgili imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Günay, kitabın yazarı Sinan Tarifci'ye teşekkür ederek, hayranlarının sevgisinin kendisi için önemli olduğunu belirtti.

"Vesikalı Yarim", "Birleşen Yollar" ve "Kezban"ın arasında olduğu çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay okurları ve hayranlarıyla bir araya geldi.

Kronik Kitap'tan çıkan "Delikanlı-Ne Kadar Uzun Yaşadığın Değil, Nasıl Yaşadığın Önemlidir" nehir söyleşi kitabının D&R Zorlu Center'daki imza gününe katılan Günay, AA muhabirine, seyircilerinin ilgisi ve sevgisiyle bugünlere geldiğini söyledi.

Eserin, Sinan Tarifci'nin sorularından yola çıkılarak hazırlandığını dile getiren Günay, "Ben kitapta soru sorulan insanım, asıl kitabı yazan dostumuz Dr. Sinan Tarifci'yi tebrik etmek gerekiyor. Ben böyle bir kitabın yapılmasına başta taraftar olmadım. O beni zorladı ve bu kitap ortaya çıktı, iyi ki de yapılmış." dedi.

"İnsanın sevildiğini hissetmesi çok güzel"

Kitaba ilişkin değerlendirmede bulunan Günay, "Söyleşi sırasında ben yazlıktaydım. Yazlıkta da hiç resim yok. Benim bütün resim koleksiyonlarım İstanbul'da. O resimlerden çıkarmadığım için tembellik ettim doğrusu. Zannediyorum ki kitabın eksik yönü img. Sinan'a çok teşekkür ediyorum kitabı yaptığı için. Çok emek verdi, geldi gitti. Ta Giresun'dan Gümüşlük'e geldi. Bugün de güzeldi dostlarla, seyircilerle buluştuk. İnsanın sevildiğini hissetmesi çok güzel. Onlarla gençleştim bugün." ifadelerini kullandı.

Günay, insanın sevdikleriyle birlikte olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Ben de onlar kadar seviniyorum. İnsanlar bana iltifat ediyor, çok sevdiklerini, benim filmlerimle büyüdüklerini söylüyor. Biz de onların sevgileriyle bugüne geldik, büyüdük. Onlar var oldukça biz varız, seyirci yoksa biz de yokuz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Erdoğan'dan Gülşah Durbay için taziye mesajı
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinde Türk lezzeti ikinci sırada! Ne mercimek ne kelle paça

"Dünyanın en iyi 100 çorbası" listesinde Türk lezzeti ikinci sırada
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, oğlu ile ilk fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncudan oğluyla ilk poz: Kalbim...
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Zelenski'nin Almanya'daki karşılanma şekli diplomatik protokol tartışması yarattı

Putin'in keyfini yerine getirecek görüntü! Zelenski'ye soğuk duş
title