Usta oyuncu İzzet Günay okurlarıyla buluştu Açıklaması

"Vesikalı Yarim", "Birleşen Yollar" ve "Kezban"ın arasında olduğu çok sayıda filmde rol alan Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay okurları ve hayranlarıyla bir araya geldi.

Kronik Kitap'tan çıkan "Delikanlı-Ne Kadar Uzun Yaşadığın Değil, Nasıl Yaşadığın Önemlidir" nehir söyleşi kitabının D&R Zorlu Center'daki imza gününe katılan Günay, AA muhabirine, seyircilerinin ilgisi ve sevgisiyle bugünlere geldiğini söyledi.

Eserin, Sinan Tarifci'nin sorularından yola çıkılarak hazırlandığını dile getiren Günay, "Ben kitapta soru sorulan insanım, asıl kitabı yazan dostumuz Dr. Sinan Tarifci'yi tebrik etmek gerekiyor. Ben böyle bir kitabın yapılmasına başta taraftar olmadım. O beni zorladı ve bu kitap ortaya çıktı, iyi ki de yapılmış." dedi.

"İnsanın sevildiğini hissetmesi çok güzel"

Kitaba ilişkin değerlendirmede bulunan Günay, "Söyleşi sırasında ben yazlıktaydım. Yazlıkta da hiç resim yok. Benim bütün resim koleksiyonlarım İstanbul'da. O resimlerden çıkarmadığım için tembellik ettim doğrusu. Zannediyorum ki kitabın eksik yönü img. Sinan'a çok teşekkür ediyorum kitabı yaptığı için. Çok emek verdi, geldi gitti. Ta Giresun'dan Gümüşlük'e geldi. Bugün de güzeldi dostlarla, seyircilerle buluştuk. İnsanın sevildiğini hissetmesi çok güzel. Onlarla gençleştim bugün." ifadelerini kullandı.

Günay, insanın sevdikleriyle birlikte olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Ben de onlar kadar seviniyorum. İnsanlar bana iltifat ediyor, çok sevdiklerini, benim filmlerimle büyüdüklerini söylüyor. Biz de onların sevgileriyle bugüne geldik, büyüdük. Onlar var oldukça biz varız, seyirci yoksa biz de yokuz." görüşünü paylaştı.