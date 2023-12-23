Yeşilçam'ın jönü Kandıra tarihini bu müzede topladı: "65 milyon yıllık fosiller bulunuyor"

KOCAELİ - Yeşilçam'ın yakışıklı jönü olarak bilinen Sertan Acar, birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Kandıra tarihini otelinde açtığı müzede yaşatıyor. Tarih kokan müzede 65 milyon yıllık fosillerin yanı sıra birçok değerli parça bulunuyor.

1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam'ın Yakışıklı jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'de 41 yıldır yaşayan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, otelinin bir kısmını müzeye dönüştürdü. Kendisinin yanı sıra balıkçıların ağlarına takılan ve tarladan çalışan köylülerin bulduğu tarihi eserler de bu müzede sergileniyor. Tarih kokan müzede Kandıra'nın her dönemine ait tarihi eser bulmak mümkün. Yaklaşık 65 milyon yıllık deniz kestanesi ve salyangoz fosillerin bulunduğu müze, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Öğrencileri için adeta bir okul görevi görüyor.

"300 eser var"

Kerpe'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Sertan Acar, "Aslında hekimimim, doktorluğu bıraktıktan sonra Kerpe'de bir otel açtım. Bu otelimde küçük bir müzem var. Burada Kerpe'nin, Britanya'dan başlayan Eski Roma ve Osmanlı döneminde kadar uzayan tarihindeki eserleri topladım. Kocaeli Müze Müdürlüğüne bağlıyım, Kültür Bakanlığından da izin aldım. Bu tarihi eserlere sahip çıkıyorum. Eskiden beri tüm Kerpe ile bağlantısı olduğu için balıkçısı, köylüsü hepsi beni tanıyor benim de bunları kaybetmeyeceğimi biliyorlar herkes elinde neyi varsa getirdiler. Bende bunları müzeye işlettim, muhafazaya da aldım. 300 eser var amfora, Osmanlı bibloları, Eski Roma ve Bizans tabakları, kaplar, kandiller var. Bütün eserlerin hepsi Kerpe'den. Bir kısmı denizde balıkçıların trol ağlarına takıldı ve öyle aldık" dedi.

"Öğrenci ve öğretim görevlileri gelip inceliyor, tez hazırlıyor"

Müzenin arkeoloji öğrencileri için bir okul haline geldiğini söyleyen Acar, "Kocaeli Üniversitesi'nden öğrenciler ve öğretim görevlileri gelip inceliyorlar. Tez hazırlayıp çalışmalar yapıyorlar. Burada fosillerimiz de var, 60-65 milyon yıl önce Kandıra'nın en yüksek yerleri denizmiş, o dağlardan çıkan deniz kestanesi ve salyangoz fosilleri de var" diye konuştu.