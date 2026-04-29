Yeşilayın desteğiyle 25 yıllık alkol bağımlılığından kurtuldu

Muş'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle 25 yıllık alkol bağımlılığından kurtulan 66 yaşındaki kadın, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Üç çocuk annesi B.D, zorlu evlilik sürecinde başladığı alkol kullanımını 25 yıl sürdürdükten sonra bağımlılıktan kurtulmaya karar verdi.

Sosyal hayatını ve sağlığını olumsuz etkileyen alkolden kurtulmak için 1,5 yıl önce YEDAM ile tanışan B.D, aldığı psikososyal destek sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

YEDAM'da atölye çalışmalarına katılan, danışmanlık ve psikososyal destek alarak hayatına yeni bir başlangıç yapan B.D, 1,5 yıldır alkolsüz bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bağımlılıktan kurtulan B.D, AA muhabirine, sorunlar yaşadığı evlilik hayatında 25 yıl boyunca alkol kullandığını söyledi.

Çocuklarının alkol kullanmasına karşı geldiğini belirten B.D, şunları kaydetti:

"Çocuklarım alkolü gördüklerinde çıldırıyorlardı. Babalarından dolayı canları çok yanmıştı. Çocuklarım beni eleştirmeye başladı. 'Babam alkol kullanıyordu diye ondan boşandın, şimdi kendin kullanıyorsun' diyorlardı. Çok haklıydılar. Çocuklarım evde olmadığında veya gece uyuduklarında alkol kullanıyordum. Bağımlı oldum. Sonra kendime 'bir dur' dedim. 'Ben ne yapıyorum' diye düşündüm. Alkolün hiçbir faydasını görmedim. Dertlerimi unutacaktım, o niyetle içiyordum. Tam tersi bana iyice dert üretmeye başladı. Canıma ve malıma zarar veriyordum. Para yetmiyordu, borç ediyorum. Borçlarım birikti. İçtiğim burnumdan geliyordu."

"YEDAM ile yeni bir hayata başladım"

YEDAM'ı duyduğunu ve araştırmaya başladığını dile getiren B.D, "Krize ve bunalıma girdim. İyice kötüleştim, çevremde kimsem yoktu. Tek başıma bütün bunların altından kalkamayacağımı anlayınca aklıma YEDAM geldi. Hemen internetten araştırdım, numarayı buldum ve randevu aldım. YEDAM ile yeni bir hayata başladım. YEDAM ailem oldu çünkü çevremde kimsem yoktu, çocuklarım da uzaktaydı. Danışmanım, rehberim oldu. Kendimi unutmuştum, psikoloğum beni kendimle tanıştırdı. Hayatım yavaş yavaş düzeldi." dedi.

Hayatında yeni bir sayfa açtığını ifade eden B.D, "Doğru yolu buldum, YEDAM'a sığındım. Bağımlılığımdan kurtuldum. 1,5 yıldır kullanmıyorum ve çok mutluyum. YEDAM çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

YEDAM'da görevli psikolog Zehra Şahin ise "YEDAM olarak alkol, madde, tütün, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili tamamen ücretsiz psikososyal destek veriyoruz. 81 ilde aktif hizmetimiz vardır. 66 yaşındaki danışanımızın da 25 yıllık bir alkol süreci vardı. Bize başvurdu ve 1,5 yıldır remisyon sürecinde. Bağımlılıklardan kurtulmak için 115 numaralı danışma hattımızdan bizleri arayabilirsiniz ve görüşmelere gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı.