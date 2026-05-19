Yeşilay'dan 19 Mayıs'ta bağımlılık uyarısı: 'Şampiyon Gibi Yaşa'

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bağımlılıklardan uzak sağlıklı yaşama dikkati çeken bir mesaj yayımladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini destekleyen, sporun, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımsız yaşam anlayışının önemine dikkati çeken çalışmalara devam ediliyor.

Bu doğrultuda Yeşilay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında milli jimnastikçi Ferhat Arıcan ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir video hazırladı.

"Şampiyon Gibi Yaşa" mesajıyla yayımlanan videoda, gerçek şampiyonluğun yalnızca spor başarılarıyla değil, disiplinli, sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşamla mümkün olduğu vurgulandı.

Videoda Arıcan'ın "Şampiyonluk sadece madalyayla kazanılmıyor. Her tercih, insanı ya güçlendiriyor ya da kendinden uzaklaştırıyor. Bağımlılıklardan uzak durmak da bu tercihlerden biri" ifadeleri dikkati çekti.

Gençlere hitap eden çalışmada irade, öz disiplin ve kendini koruyabilmenin önemine vurgu yapılırken, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın gerçek başarının temelini oluşturduğu mesajı verildi.