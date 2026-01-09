Haberler

Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Osmaniye'de Yeşilay ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Kadirli Şubesi ile Kadirli Belediyesi arasında bağımlılık türlerine karşı koruyucu ve rehabilite edici faaliyetler için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile toplumda bağımlılıkla mücadele için ortak çalışmalar yapılacak.

Yeşilay Kadirli Şubesi ile Kadirli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, Yeşilay Kadirli Şube Başkanı Mustafa Kemal Evren Çiğil, belediye yetkilileri ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.

Çiğil, protokol kapsamında, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine karşı koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faaliyetlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu kapsamda eğitim, bilgilendirme, sosyal farkındalık çalışmaları ve işbirliğine dayalı projelerle çocukların gençlerin ve ailelerin desteklenmesinin planlandığını belirten Çiğil, katkılarından dolayı Belediye Başkanı Olcar'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da protokolle toplumda şiddete, cinayete, sosyal huzursuzluğa sebep olan bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada