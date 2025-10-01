Yeşilay ve AFAD Ortak Projeler İçin Bir Araya Geldi

Haberler

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AFAD İl Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Matur'u ziyaret ederek kurumlar arası iş birliği ve ortak projeler üzerine görüşmelerde bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Samsun AFAD İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Matur'u ziyaret etti.

Güneş'in yönetim kurulu üyesi Metin Aktürk ile yaptığı ziyarette, kurumlar arası iş birliği ve yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Güneş, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarını kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sürdürdüğünü söyledi.

AFAD ile ortak projeler üretmekten mutluluk duyacaklarını dile getiren Güneş, "Yapacağımız çalışmalarda ortak hareket edeceğiz ve Genç Yeşilay gönüllülerimizi AFAD gönüllüsü yaparak farkındalığı artıracak, hafif arama kurtarma gönüllüsü olmaları için eğitimlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesi alanında yürütülen çalışmalarda kamu kurumlarıyla iş birliğinin sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
