Yeşilay Tekirdağ heyeti, İl Emniyet Müdürü Turanlı'yı makamında ziyaret etti

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Erdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Turanlı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Turanlı, ziyaretlerinden dolayı Yeşilay heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA