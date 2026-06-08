Yeşilay Sinop Şubesi'nden çocuklara yönelik çevre farkındalığı etkinliği

Yeşilay Sinop Şubesi tarafından Türkiye Çevre Haftası kapsamında çocuklara yönelik çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi.

"Sağlıklı birey, temiz çevre, kendini bağımlılıktan, çevreni kirlilikten koru" temasıyla Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara bağımlılıkların yalnızca bireylere değil, doğaya ve çevreye verdiği zararlar anlatıldı.

Şube Başkanı Gülbahar Esra Özgenç, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sinop Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte, ayrıca vatandaşlara Yeşilay'ın çalışmaları ve bağımlılıkla mücadele faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, Yeşilay gönüllülerince çocuklara yönelik gerçekleştirilen yüz boyama, bilgi yarışması ve çeşitli oyunlar ile sona erdi.