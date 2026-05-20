Yeşilay Şanlıurfa Şubesinin TBM eğitimleri kapanış töreniyle sona erdi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 155 okulda 32 bin öğrenciye bağımlılıklarla mücadele semineri düzenledi. Kapanış töreni Karaköprü'de yapıldı.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesince 2025-2026 eğitim öğretim yılı Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerin kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen kapanış töreni, Karaköprü ilçesi Onikiler Öğretmenevinde yapıldı.

Şanlıurfa Yeşilay Şube Başkanı Aziz Çiftçi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 13 ilçede, 70 gönüllü öğretmen tarafından ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 155 okulda yaklaşık yaklaşık 32 bin öğrenciye, son 4 yılda ise 155 okuldaki yaklaşık 155 bin öğrenciye Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele (TBM) kapsamında seminerler düzenlediklerini belirtti.

Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, siyasi parti temsilcileri, kurum yetkilileri, Yeşilay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
