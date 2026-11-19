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Yeşilay Samsun Şube Başkanı Sayın Emre Güneş, Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Töre'yi ziyaret etti.

Güneş, ziyarette yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için çalıştığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarının önemini dile getiren Güneş, bu konuda kurumlar arası işbirliğinin koordinasyonlu şekilde çalışması gerektiğini dile getirdi.

Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Töre ise belediye olarak sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir toplum için yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA