Yeşilaydan bayramda "eksik olma" temalı kamu spotu

Yeşilay, Ramazan Bayramı dolayısıyla 'eksik olma' temalı bir kamu spotu hazırlayarak, bağımlılıkların sevdiklerimizden uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı. Spot, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekiyor.

Yeşilay, 106 yıldır sürdürdüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla "eksik olma" temalı kamu spotu hazırladı.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, kamu spotu, bayram döneminde aile, arkadaş ve yakınlarla geçirilen değerli zamanların bağımlılıklar nedeniyle eksik kalmaması mesajını ön plana çıkarıyor.

"Bağımlılıklar insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada eksik olma." ifadelerinin yer aldığı kamu spotuyla toplumda bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam bilinci oluşturma amaçlanıyor."

Videoda ayrıca, bağımlılık sorunu yaşayanların 115'i arayarak Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabileceği bilgisi de yer alıyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
