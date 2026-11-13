Yeşilay Mersin Şube Başkanı Akgül, İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

Yeşilay Mersin Şube Başkanı Akgül, İl Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Akgül ve beraberindeki heyet, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi; Aktaş da Akgül'e çalışmalarında başarı diledi.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Yavuz Akgül, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
Görüşmede Akgül ve beraberindeki heyet, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Aktaş da Akgül'e çalışmalarında başarı diledi.
Kaynak: AA