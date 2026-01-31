Haberler

Yeşilay Mardin Şube Başkanlığına Akdağ yeniden başkan seçildi

Güncelleme:
Yeşilay Mardin Şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu, Mardin Eczacılar Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Ferit Akdağ, yeniden başkan seçilirken, bağımlılıklarla mücadele konusundaki hedefler ve yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Yeşilay Mardin Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eczacılar Odası konferans salonunda gerçekleşen 5. Olağan Genel Kurulu Toplantısında faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Ferit Akdağ, yeniden Yeşilay Mardin Şube Başkanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağ, Yeşilay'ın asırlık bir çınar olduğunu vurgulayarak, Mardin özelinde yürüttükleri çalışmaları aktardı.

Akdağ, şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak temel amacımız, gençlerimizi ve toplumumuzu her türlü bağımlılıktan uzak tutarak sağlıklı bir gelecek inşa etmektir. Geçtiğimiz dönemde Mardin'in her köşesine ulaşmaya, okullarda, sokaklarda ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yeni dönemde de ekibimizle birlikte daha dinamik bir şekilde sahada olacağız. Bizlere bu görevi tekrar layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıya, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Haberler.com
500

