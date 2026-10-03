Yeşilay Konya Şubesi, önceki dönem şube başkanlarına vefa ziyareti gerçekleştirdi

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Yeşilay Konya Şubesi yetkilileri vefa buluşmalarına devam ediyor.

Yeşilay Konya Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, önceki dönem şube başkanları Mehmet Ali Uz, Ali Sabri Pişkin, Dr. Hakan Hakkı Taşkapu, Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ve Dr. Zeliha Üstün Argon ziyaret edildi.

Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, ziyaretlerin Yeşilay'ın geçmişi ile bugünü arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Bir araya geldikleri önceki dönem başkanlarının tecrübelerini, yaşanmışlıklarını ve tavsiyelerini dinleme fırsatı bulduklarını aktaran Küçükbezirci, şunları kaydetti:

"Yeşilay Konya Şubemize sunmuş oldukları emekleri, katkıları ve bağımlılıkla mücadele yolunda ortaya koydukları çalışmaları değerli. Her bir başkanımızın Yeşilay Konya'nın bugünlere gelmesinde önemli katkıları bulunuyor. Geçmişten aldığımız güç ve tecrübeyle Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA