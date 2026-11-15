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Yeşilay Kırklareli Şubesi, İl Sağlık Müdürü Cerit ile bağımlılıkla mücadeleyi görüştü

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Yeşilay Kırklareli Şubesi, İl Sağlık Müdürü Cerit ile bağımlılıkla mücadeleyi görüştü
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Yeşilay Kırklareli Şubesi yönetimi, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele çalışmalarını görüştü. Görüşmede tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret etti.

Ziyarette tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı olmak üzere bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürütülebilecek çalışmalar görüşüldü.

Toplum sağlığının korunması, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunularak ortak hedefler belirlendi.

Ziyarette yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Mantar yetiştirme kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce mantar yetiştirme kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 16 Kasım-25 Kasım tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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