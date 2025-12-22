Haberler

Yeşilay Kars, Türkiye'de en çok faaliyet yapan şube oldu

Güncelleme:
Yeşilay Kars Şubesi, 2025 yılında Türkiye genelinde en çok faaliyet gösteren şube olarak birincilik elde etti. Şube Başkanı Gamze İlgar, bağımlılıkla mücadelede binlerce gönüllü ile birlikte çalışarak bu başarıyı kazandıklarını ifade etti.

Yeşilay Kars Şubesi, 2025 yılında gösterdiği performansla Türkiye genelinde en çok faaliyet yapan şube başarısı gösterdi.

Şube Başkanı Gamze İlgar, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat'ta görevi devraldığını belirtti.

Aylar içinde büyük ivme yakalayarak Türkiye birinciliği elde ettiklerini ifade eden İlgar, şunları kaydetti:

"Şubemiz Türkiye geneli şubeler sıralamasında Türkiye birincisi, gençlik komisyonumuz da Türkiye geneli gençlik komisyonu sıralamasında Türkiye birincisi oldu. Bu iki Türkiye birinciliği de hepimizin gururu. Binlerce gönüllümüzle gece gündüz demeden sahada olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir gelecek hedefiyle çalıştık. Bu iki Türkiye birinciliği, Kars'ın, tüm Kars halkının ve Yeşilay'a gönül veren tüm gönüllülerimizin başarısıdır. Bu gururlu tabloda bizlere sunmuş oldukları kıymetli desteklerinden dolayı başta Kars Valimiz Sayın Ziya Polat'a, Kars Milletvekili Adem Çalkın'a, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger başta olmak üzere diğer ilgililere tüm Kars halkına sonsuz teşekkür ediyorum."

İlgar, çalışmalarını bağımlılıkla mücadele, önleyici ve bilinçlendirici faaliyetleri artırarak sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
