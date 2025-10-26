Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, Bağımlılıkla Mücadelede Büyüyen Etki

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarla son 4 yılda 51 bin 360 kişiye ulaştı.

Şube, 1055 gönüllü ile özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla çeşitli eğitim, farkındalık ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 110 okulda 35 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 11 bin 860 üniversite öğrencisi ile 4 bin 500 esnaf ve vatandaşa teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konularında eğitimler verildi.

Yeşilayın en çok ilgi gören faaliyetleri arasında "Beni Dinler misiniz?" projesi ile "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması öne çıktı.

Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, AA muhabirine, gönüllüleriyle teknoloji, alkol, kumar, madde ve tütün bağımlılığı konusunda kent genelinde eğitimler verdiklerini söyledi.

Alagöz, "4 yılda 51 bin 360 kişiye ulaştık. Özellikle çocuk ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz. Yeşilay olarak her koşulda gençlerimizin yanındayız." dedi.

Bağımlı kişilerin ailelerine de destek veriliyor

Kahramanmaraş Yeşilay Danışmanlık Merkezi Klinik Psikoloğu Gökçe Kuyumcu da YEDAM'ın 318 kurumla işbirliği yaparak bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttüğünü, bu kapsamda üniversite öğrencilerine ve kamu personeline yönelik çeşitli bilgilendirme ve destek faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezinin bağımlılık konusunda ücretsiz destek verdiğini vurgulayan Kuyumcu, şunları kaydetti:

"Destek sağladığımız beş farklı bağımlılık türü var. Bunlar alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, kumar bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı. 12 yaş ve üzerindeki herkes başvurabiliyor ve tamamen ücretsiz bir destek sağlanıyor. Gizlilik politikasıyla çalışıyoruz. Buraya gelen kişilerin bilgileri tamamen gizli tutuluyor, dışarıdaki kişilerle ya da kurumlarla paylaşılmıyor. Aynı zamanda bağımlı kişilerin ailelerine de destek sağlamaktayız."