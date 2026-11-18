Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu öncülüğünde bir araya gelen 20 gönüllü kadın, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 60 çocuğa ikram etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında hazırlanan yemekler, Onikişubat Belediyesi Bisiklet Yolu'nda kurulan sevgi sofrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklara sunuldu.

Etkinlik, çocuklarla birlikte yapılan bisiklet turuyla sona erdi.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sunmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.

Bu tür buluşmaların çocuklarda paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini ifade eden Konuş, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, onlarla aynı sofrayı paylaşmak ve gönüllerine dokunabilmek bizim için çok kıymetli. Bugün onlarla paylaştığımız yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve paylaşma duygusudur." dedi.

Kaynak: AA