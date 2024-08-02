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Yeşilay, Kahramanmaraş depremi sonrası on binlerce kişiye hizmet verdi

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 Yeşilay danışmanlık merkeziyle on binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 13 Yeşilay danışmanlık merkeziyle on binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirtti.

Dinç, Adıyaman Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgede 13 YEDAM'la çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bölgede 120 şubeleri, 600 çalışanları, 900 gönüllüleriyle çalışma yürüttüklerini dile getiren Dinç, psikolojik anlamda zorluk yaşayan depremzedelere psikoterapi ve sosyal hizmet desteği verdiklerini anlattı.

Dinç, deprem bölgesinde bağımlılığın risk altında olduğunu aktararak, şunları anlattı:

"Zor zamanlarda insanların psikolojik zayıflığı söz konusu oluyor. Psikolojik zayıflık söz konusu olduğunda da bağımlılık endüstrisi bunu çok iyi manipüle ediyor ve çok fazla kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla deprem bölgesi birçok anlamda risk altında olduğu gibi psikolojik anlamda da bağımlılık anlamda risk altında mıdır; Tabii daha fazla risk altındadır. Çocuklarımız, gençlerimiz bağımlılıkla alakalı daha çok ihtimama daha çok desteğe daha çok yardıma ihtiyaç duyuyor. O yüzden normalde bizim Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde bağımlı kardeşlerimiz için psikoterapi hizmeti veriyoruz.

Depremden itibaren 13 Yeşilay danışmanlık merkezimizde sadece bağımlılık için değil psikolojik anlamda hangi zorluğu yaşıyorsanız gelin biz destek verelim dedik. On binlerce insanımıza Yeşilay danışmanlık hizmet verdik."

Kaynak: AA / Güncel

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