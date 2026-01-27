Haberler

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Çağın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılında gündeme damga vuran fotoğrafları seçti. Çağın, yarışmada çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar arasından tercihlerini belirledi.

Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" ve "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" karelerini seçen Çağın, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" ve Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını tercih etti.

Çağın, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" ve "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını oyladı.

Her fotoğrafın birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu belirten Çağın, kareleri seçmekte zorlandığını ifade etti.

Çağın, "Gerçekten çok güzel kareler yansıtılmış. O kadar zorlandım ki bazı kategorilerde 2 kare seçtim. Bu fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
