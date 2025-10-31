Yeşilay'ın Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nda Halk Oylaması Başladı

Yeşilay tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"nda finale kalan isimlerin "Halkın Favorisi Ödülü"nü kazanabilmesi için halk oylaması başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma, gençlerin bağımlılıkla mücadeleye aktif olarak katılımını teşvik ediyor.

"Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada seçici kurul birincilik, ikincilik, üçüncülük ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü sahiplerini belirledi.

"Halkın Favorisi Ödülü" ise 4 Kasım tarihine kadar oylamayla belirlenecek.

İzleyiciler, beğendikleri filmlerin ödülü kazanabilmesi için "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden oy kullanabilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise 17-21 Kasım tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek.

Yarışmada, birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin, Halkın Favorisi Ödülü'nü kazanan esere 50 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'nü kazanan kısa filme 100 bin lira ödül verilecek.

Yarışma, Türkiye genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim programlarında öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlendi. Her öğrencinin en fazla üç eserle başvurabildiği yarışmada, son 12 ay içinde çekilmiş, 30 saniye ile 5 dakika arasındaki kurmaca veya belgesel türündeki kısa filmler değerlendirildi. Yarışmaya bu yıl 99 başvuru gerçekleştirildi.