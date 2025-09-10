Yeşilay Hatay Şubesi'nden Ülkü Ocakları'na Ziyaret
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Sinan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Sinan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette görevine yeni başlayan Çelik'i tebrik ederek bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çelik de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
