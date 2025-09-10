Haberler

Yeşilay Hatay Şubesi'nden Ülkü Ocakları'na Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Sinan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Sinan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kuyubaşıoğlu, ziyarette görevine yeni başlayan Çelik'i tebrik ederek bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çelik de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.