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Yeşilay Hatay Şube Başkanı Bilgin, Başkan Öntürk'e bağımlılık çalışmalarını anlattı

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Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti. Görüşmede Bilgin bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlattı, Öntürk başarı dileğinde bulundu ve ortak çalışmalar değerlendirildi.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

Bilgin, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.

Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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