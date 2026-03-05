Haberler

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi'nden öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimler, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor.

Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Karaköprü ilçesinde öğrencilere yönelik madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler Yeşilay Haftası'nda da sürüyor.

GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, madde bağımlılığının olumsuz etkileri hakkında bilgiler verildi.

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama

Hatay'da düşürülen füzeyle ilgili İran'dan ilk resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Grasshopper Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları olay oldu

Mesleklerini duyunca hayretler içerisinde kalacaksınız
Savaş Güney Kore ekonomisini fena vurdu! Cumhurbaşkanı 'Acil' koduyla talimat verdi

Savaş ülke ekonomisini fena vurdu, Cumhurbaşkanı harekete geçti
ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı

ABD'yi korkutan İran silahı! Gizli toplantıdaki itiraflar sızdı
İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar

İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
Hülya Koçyiğit'in torunu, düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi

Ünlü sanatçının torunu düşen füzelere aldırmadan plaja inip poz verdi