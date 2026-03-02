Haberler

Sinop'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri

Sinop'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Yeşilay Şubesi üyeleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş'ı ziyaret ederek, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Sinop Yeşilay Şubesi üyeleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş'ı ziyaret etti.

YEDAM yetkililerinin de katıldığı ziyarette, üyeler tarafından Yeşilay çalışmaları hakkında Akbaş'a bilgiler aktarıldı.

Akbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın günümüzün en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığa karşı yürüttüğü mücadeleyi takdirle karşıladıklarını aktardı.

Kendilerinin de bu mücadele her zaman destek olacaklarını vurgulayan Akbaş, Yeşilay görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 4 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Savaş sürerken ABD ile İngiltere arasında gerilim! Trump, Starmer'ı sert eleştirdi

Savaş sürerken cephe karıştı! Trump'ı küplere bindiren karar
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
Aliyev'in İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun pek hoşuna gitmeyecek

İran için kullandığı ifade Netanyahu'nun hoşuna gitmeyecek
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Fenerbahçe'de "Şampiyonluk gitti" dedirten gelişme
Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı

Jhon Duran'dan sonra Kolombiya'dan bir yıldız daha geliyor