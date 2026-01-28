Haberler

Adana'da Yeşilay Haftası'na yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da düzenlenen toplantıda, Yeşilay Haftası kapsamında yapılacak faaliyetler değerlendirildi. Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin önemi ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Adana'da düzenlenen koordinasyon toplantısında Yeşilay Haftası'nda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yeşilay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yeşilay Haftası kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu da etkileyen sorun olduğunu belirtti.

Yıldırım, Yeşilay Haftası'nda düzenlenecek çalışmalarda, kentte kalıcı bilinç ve sürdürülebilir dayanışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
Boşanma aşamasındaki eşine kaldırım taşıyla saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine dehşeti yaşattı
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil