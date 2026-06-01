Osmaniye'de Yeşilay gönüllüleri tütün bağımlılığına karşı çalışma yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Yeşilay gönüllüleri, tütün bağımlılığının zararlarını anlatmak için ziyaretler düzenledi. 'Sağlığım İçin Bırakıyorum' kampanyası kapsamında vatandaşlara broşür dağıtıldı ve sigara bırakma merkezine yönlendirme yapıldı. Yeşilay temsilcisi, 286 başvurudan 220'sinin bağımlılıktan kurtulduğunu açıkladı.

Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Kadirli Şubesi işbirliğinde yürütülen "Sağlığım İçin Bırakıyorum" kampanyası kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen ve kamu kurumlarını ziyaret eden Yeşilay gönüllüleri, tütün bağımlılığı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Gönüllüler, bağımlılıktan kurtulmak isteyenleri, Sigara Bırakma Merkezine yönlendirdi.

Yeşilay Kadirli Şube Temsilcisi Mustafa Kemal Evren Çiğil, yaptığı açıklamada, ocaktan itibaren Yeşilaya tedavi olmak için başvuran 286 kişiden 220'sinin tütün bağımlılığından kurtulduğunu söyledi.

Çalışmaların süreceğini belirten Çiğil, "Sigara, insan sağlığı için ölümcül etkileri olan en tehlikeli bağımlılıktan birisidir. Yeşilay olarak sigarayı bıraktırmak için kurumlarda bilgilendirme yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
