Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi

Mardin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen etkinlikte Yeşilay gönüllüleri, esnaf ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verdi. Etkinlik ile 2026'nın 'Bağımlılıkla Mücadele Yılı'na vurgu yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi.

Yeşilay Mardin Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının "Bağımlılıkla Mücadele Yılı" ilan edilmesi ve mart ayının ilk haftasının Yeşilay Haftası olması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, gönüllüler esnaf ve vatandaşlara bilgi verdi.

1. Cadde'de gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilay Mardin Şubesi bünyesindeki 15 kişilik gönüllü, üç ayrı ekibe ayrılarak sahaya indi.

Ekipler, cadde boyunca esnafı dükkanlarında ziyaret etti.

Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetleri içeren broşürleri dağıtan gönüllüler, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Gönüllüler, bağımlılığın her türüne karşı alınması gereken önlemleri, ailelerin çocuklarını nasıl koruyabileceğini ve bağımlılık sürecine girmiş bireylerin izlemesi gereken yolları anlattı.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, yaptığı açıklamada bağımlılıkla mücadelede profesyonel desteğin hayati önem taşıdığını belirtti.

Akdağ, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele sadece bir kurumun değil tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Esnafımız ve vatandaşımızla kucaklaşarak bu bilinci tazelemek istedik. Vatandaşlarımızın bilmesini isteriz ki, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda ücretsiz ve gizlilik esasıyla destek veren YEDAM her zaman yanlarındadır. Ayrıca, uzman psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla hizmet veren Alo 115 hattımız üzerinden her türlü danışmanlık desteğine ulaşabilirler. 2026 yılını Mardin'de bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir yıl olarak geçirmek için sahadaki varlığımızı artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
