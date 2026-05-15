Haberler

Antalya'da Yeşilay ekipleri bağımlılığı önlemek için sahada

Antalya'da Yeşilay ekipleri bağımlılığı önlemek için sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Antalya Şubesi uzmanları ve gönüllüleri, Akseki'de esnaf ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi vererek 'Tam Dost' projesini tanıttı.

Yeşilay Antalya Şubesinde görevli uzmanlar ve gönüllüler, esnaf ve vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi, destek talebinde bulundu.

Akseki Yeşilay gönüllüleri, mahallelerde bulunan iş yerleri, kahvehaneler ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlara bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerde Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetler anlatılırken, "Tam Dost" projesi ve gönüllülük çalışmaları anlatıldı.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, Yeşilay'ın toplum açısından önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Mahallemizde gençlere ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bu tür bilinçlendirme faaliyetlerini kıymetli buluyoruz. Yeşilay gönüllülerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Cevizli Mahallesi esnaflarından Kerem Özdemir ise yapılan ziyaretlerin faydalı olduğunu, özellikle gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını desteklediklerini dile getirdi.

Akseki Yeşilay Temsilcilisi Vahit Hamdi Öz, mahalle ziyaretleri ve bilinçlendirme çalışmalarının ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYıldırım Kerim:

avrupada bunlar yıllar önce çözülmüştü burda hala temel bilgilendirme yapılıyor ülkenin hali ortada

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHacı Mehmet Korkmaz:

ya bizim zamanımızda böyle ekipler gezmezdi herkes kendi başına takılırdı şimdi iyiki böyle çalışmalar var gençler için

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Vatandaş:

subhanallah bu kadar güzel iş varken insanlar hala kötü alışkıları bırakmıyor ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te