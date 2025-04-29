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Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. Yıl Etkinliklerinde Bilgilendirme Stantı Açtı

Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. Yıl Etkinliklerinde Bilgilendirme Stantı Açtı
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Yeşilay ve Genç Yeşilay, Fırat Üniversitesi'nin 50. yıl kutlama programında stant açarak, bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verip yeni gönüllüler kazandı.

Yeşilay ve Genç Yeşilay, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında açtığı stantta bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Üniversitesi 50. yıl kutlama programı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Yeşilay da stant kurdu.

Yeşilay ekipleri, stantta ziyaretçileri bilgilendirdi, yeni gönüllüler kazandı.

Ziyaretçilerden ilgi gören stantta, kalem, anahtarlık, bileklik ve bağımlılığın bırakılmasıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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