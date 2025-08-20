Yeşilay Elçileri Projesi ile Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında, Amasya'nın Şamlar Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilerek Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afiş, broşür ve bilgilendirme materyalleri dağıtılan vatandaşlar Yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.

Yeşilay yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe destek veren Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu ile mahalle esnafı ve sakinlerine ise teşekkür edildi.