Yeşilay Elçileri Projesi ile Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele
Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Amasya'nın Şamlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar Yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.
Afiş, broşür ve bilgilendirme materyalleri dağıtılan vatandaşlar Yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.
Yeşilay yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.
Etkinliğe destek veren Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu ile mahalle esnafı ve sakinlerine ise teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel