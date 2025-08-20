Yeşilay Elçileri Projesi ile Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele

Yeşilay Elçileri Projesi ile Amasya'da Bağımlılıkla Mücadele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında Amasya'nın Şamlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen esnaf ziyaretlerinde, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar Yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.

Yeşilay Elçileri Projesi kapsamında, Amasya'nın Şamlar Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirilerek Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Afiş, broşür ve bilgilendirme materyalleri dağıtılan vatandaşlar Yeşilay gönüllüsü olmaya davet edildi.

Yeşilay yetkilileri, bağımlılıkla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğe destek veren Şamlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Gündoğdu ile mahalle esnafı ve sakinlerine ise teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
2. Lig'de bahis skandalı! Kulüp başkanı ve 25 futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Kulüp başkanı ve 25 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.