Haberler

Yeşilay gönüllülerinden esnafa bağımlılıkla mücadele ziyareti

Yeşilay gönüllülerinden esnafa bağımlılıkla mücadele ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını yaymak amacıyla Samsun'da esnafları ziyaret etti. Gönüllüler, esnaflara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirici materyaller dağıttı ve esnafların bu mücadeledeki önemine dikkat çekildi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla yürüttüğü Yeşilay Elçileri Programı kapsamında Samsun'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde Yeşilay gönüllüleri kentte faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, yaptığı açıklamada esnafların toplumla en güçlü iletişimi kuran kesimlerden biri olduğunu belirtti.

Güneş, "Esnaflarımız bizim için çok kıymetli. Gün içerisinde yüzlerce vatandaşımızla birebir temas halindeler. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede onların desteği bizim için çok önemli. Vatandaşlarımıza ulaşma noktasında esnaflarımızın da çok kıymetli katkıları olacağına inanıyoruz." dedi.

Esnafların Yeşilay elçisi olarak toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Güneş, "Esnaflarımızın bizlere elçi olması, bizim göremediğimiz ya da eksik kaldığımız noktalarda bizleri tamamlayacaktır. Hep birlikte daha sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir toplum inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde esnaflara Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını anlatan bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke

İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var

Şehir resmen zehir soluyor! Felaketin boyutunu ortaya koyan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Neler dediler neler! Avrupa dün gece yaşananları konuşuyor
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor

Savaş ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor