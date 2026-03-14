Öğrenciler Yeşilay'ın etkinlikleriyle bağımlılık konusunda farkındalık kazandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Yeşilay ekipleri, bağımlılıkla mücadele üzerine bilgi vermek için öğrencilerle bir araya geldi. 'Yeşilay ile Bir Kış Bir Umut' ve 'Benim Kulübüm Yeşilay' projeleri tanıtıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğrencilerle biraraya gelen Yeşilay ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şubesi ekipleri, Elmalı Salur İlkokulu'nda öğrencilerle buluşarak "Yeşilay ile Bir Kış Bir Umut" ve "Benim Kulübüm Yeşilay" projelerini anlattı.

Muratpaşa Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gönüllüler de öğrencilerle aynı sıraları paylaşarak çocukların dünyasına kısa süreliğine de olsa ortak oldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanı Osman Zeki Özcan, çocuklarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilay olarak çocukların erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci kazanmasını önemsediklerini belirten Özcan, "Köy okullarımızda gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar sayesinde hem çocuklarımızla yakından tanışıyor hem de bağımlılıklara karşı bilinç oluşturuyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli ve umut dolu bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de verilidi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
