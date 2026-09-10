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Yeşilay Diyarbakır Şubesi sağlıklı yaşam için bilgilendirme standı kurdu

Yeşilay Diyarbakır Şubesi sağlıklı yaşam için bilgilendirme standı kurdu
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Diyarbakır'da Yeşilay, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurduğu stantta bilgilendirme çalışması yürüttü.

Diyarbakır'da Yeşilay, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında kurduğu stantta bilgilendirme çalışması yürüttü.

Yeşilay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Diyarbakır Şubesi işbirliğiyle kentteki alışveriş merkezleri ve belirlenen noktalarda bilgilendirme standı kuruldu.

Standları ziyaret eden yetişkinlere ve çocuklara uzmanlar tarafından bağımlılıktan kurtulma ve sağlıklı yaşam konusunda bilgi verildi.

Vatandaşların merak ettiği sorulara cevap verildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte sigara içen ve içmeyen kişilerin karşılaştırılması için nefes ve kalp atış testleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Hünerli, Halk Sağlığı Haftası boyunca kentin farklı noktalarında tanıtım ve bilgilendirme çalışması yürüttüklerini belirtti.

Hünerli, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı özellikle bu haftaya yoğunlaştırdık. Çünkü toplumun dikkatinin sağlığa döndüğü, insanların sağlıkla ilgili bir soruyu sormaya en açık olduğu dönem bu hafta. Amacımız etkinlik sayısı biriktirmek olmadı. Asıl gayemiz insanların gündelik hayatının geçtiği yerlerde bulunmaktı. Kurduğumuz her stantta yaptığımız her etkinlikte hedefimiz bağımlılıkla etkin mücadele için doğru bilgiyi vatandaşlarımıza ulaştırmak ve ihtiyaç duyan kişiyi doğru desteğe yönlendirmek. Halk Sağlığı Haftası bir hatırlatma vesilesi oldu. Ancak bu çalışma bir haftaya sığmaz. Diyarbakır'da sahada olmayı sürdüreceğiz. Emek veren ekibimize, gönüllülerimize ve iş birliği yaptığımız kurumlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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