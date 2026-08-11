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Yeşilay'dan Diyarbakır'da Kitap Okuma Etkinliği

Yeşilay'dan Diyarbakır'da Kitap Okuma Etkinliği
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Diyarbakır'da Yeşilay tarafından "Dünya Kitapseverler Günü" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da Yeşilay tarafından "Dünya Kitapseverler Günü" kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar açık havada kitap okudu.

Kitap okuma etkinliğinin ardından Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammed Hünerli'nin moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirildi.

Program, katılımcıların çay sohbetiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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