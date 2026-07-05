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Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanlığına Muhammet Hünerli seçildi

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Yeşilay Diyarbakır Şubesi olağanüstü genel kurulunda Muhammet Hünerli yeni şube başkanı seçildi. Hünerli, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını geniş kitlelere ulaştırmayı ve gençleri korumayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanlığına Muhammet Hünerli seçildi.

Yeşilay Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamada, şube binasında düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısında Muhammet Hünerli'nin yeni şube başkanı seçildiği beirtildi.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Hünerli, Yeşilay'ın Diyarbakır'da yürüttüğü bağımlılıkla mücadele çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşilay'ın köklü geçmişini kentin dayanışma kültürüyle buluşturarak toplumun her kesimine ulaşacak projeler hayata geçireceklerini ifade eden Hünerli, gençleri ve çocukları her türlü bağımlılıktan korumanın en önemli öncelikleri olacağını dile getirdi.

Hünerli, şunları kaydetti:

"Yeşilay'ın asırlık tecrübesini kadim şehrimiz Diyarbakır'ın dayanışma ruhuyla harmanlayarak gençlerimiz ve geleceğimiz için var gücümüzle çalışacağız. En büyük gayemiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak, onlara sağlıklı bir geleceğin kapılarını aralamaktır."

"Bağımsız nesil, bağımsız ve sağlıklı gelecek" anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Hünerli, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir kurumun değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Hünerli, göreve başlamalarının ardından teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini, faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla eğitim, gençlik, kadın, spor, iletişim, gönüllülük ve sosyal projeler başta olmak üzere 10 ayrı komisyon oluşturduklarını bildirdi.

Komisyonların koordinasyon içinde çalışacağını, gönüllülük esasına dayalı güçlü bir ekip ruhu oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hünerli, şöyle devam etti:

"Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Yeşilay'ı ve faaliyetlerimizi her gün gündemimizde tutmamız, gerçek anlamda emek vermemiz gerekiyor. Hep birlikte çalışırsak Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadelede örnek çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
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