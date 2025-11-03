Yeşilay'dan Tütün Bağımlılığına Karşı Eğitim

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından Gazi Kütüphanesi çalışanlarına tütün bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak düzenlenen eğitimde, tütün kullanımının birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadelede uygulanabilecek yöntemler ve farkındalık artırma yolları ele alındı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, tütün bağımlılığının yalnızca bireysel bir sorun olmadığını söyledi

Yeşilay'ın toplumun her kesimine yönelik eğitim programlarıyla tütün ve diğer bağımlılık türleriyle mücadelede farkındalık oluşturmayı sürdürdüğünü belirten Güneş, "Tütün bağımlılığı, sadece bireyin değil, çevresinin ve toplumun da yaşam kalitesini düşüren ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Gençlerimizi bu tuzaktan korumak için erken yaşta bilinçlendirme çalışmaları çok önemlidir. Biz Yeşilay olarak bu konuda kararlıyız. Eğitim, farkındalık ve destek faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz." dedi.