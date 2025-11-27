Haberler

Yeşilay'dan Öğrencilere Dijital Bağımlılık Eğitimi

Güncelleme:
Yeşilay Samsun Şubesi, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim düzenledi. Öğrenciler makaleler okuyarak değerlendirme yaptı ve dijital bağımlılığın sorunları ile çözüm yollarını öğrendiler.

Yeşilay Samsun Şubesince öğrencilere dijital bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen eğitimde, okulun Makale Tahlil Topluluğu ile Yeşilay Kulübü üyesi öğrenciler tarafından önce dijital bağımlılık üzerine makaleler okunarak değerlendirme yapıldı.

Daha sonra topluluk ve kulüp üyesi 5 öğrenci tarafından, dijital bağımlılığın oluşum süreci, dijital bağımlı bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin sunum yapıldı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de gençlerin dijital bağımlılıktan nasıl kurtulacakları, Yeşilayın bu noktada sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

Güneş, AA muhabirine, dijital bağımlılığın hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi.

Yeşilayın, tüm bağımlılıklarla olduğu gibi dijital bağımlılıkla da mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, bununla ilgili farkındalık oluşturmak için öğrencilerle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
