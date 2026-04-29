Alaçam'da bağımlılıkla mücadele eğitimi

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından yürütülen "Bağımlılığa Karşı Sahadayız Projesi" kapsamında, AK Parti Alaçam İlçe Başkanlığında bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

AK Parti Alaçam İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen eğitim, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından verildi.

Eğitimde bağımlılıkla mücadelenin önemi, özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve toplumda farkındalık oluşturulması konularına değinildi.

AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir, programın ardından yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın toplum sağlığı açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Sağlıklı bireylerin yetişmesi, güçlü bir toplumun temelidir. Bu anlamda Yeşilay'ın yürüttüğü bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları son derece kıymetlidir. Bağımlılıkla mücadele sadece belirli kurumların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Yeşilay temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Programa, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu da katıldı.