Yeşilay, Çocuk Dostu Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi çalışmalarını sürdürüyor

Yeşilay ve Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi, çocukların dijital dünyada güvenli, iyi olma hallerine katkı sağlayacak sağlıklı ve gelişimlerini destekleyen içeriklerle buluşmasını önceleyen "Çocuk Dostu Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi" çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, alkol, tütün, madde ve kumar bağımlılığıyla mücadelenin yanı sıra dijital bağımlılıklar alanında da farkındalık ve politika geliştirme çalışmalarını sürdüren kurum, ilki 4 Aralık'ta düzenlenen "Çocukluk ve Çocuk Dostu Dijital Oyunlar Çalıştayı"nın ikincisini dün Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirdi.

Uygulanabilir ve sürdürülebilir "Çocuk Dostu Oyun Derecelendirme Sistemi" geliştirilmesine katkı sunma hedefiyle düzenlenen ilk çalıştayda, farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımıyla çocukluk anlayışları ve yaş evreleri tartışmaları ele alındı.

İkinci çalıştayda ise çocuklara hizmet veren kamu, sivil toplum ve özel sektörden 20'yi aşkın kurum katıldı. Çalıştayda, kurumların ve yayıncıların çocuklara yönelik yürüttüğü hizmetlere esas teşkil eden çocukluk kabulleri ve yaş evreleri konusu incelendi.

Çalıştayda, çocukların dijital iyi olma halini esas alan, kültürel ve toplumsal farklılıkları gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir oyun derecelendirme sisteminin nasıl geliştirilebileceği çok boyutlu olarak müzakere edildi.

Mevcut küresel derecelendirme sistemlerinin tek tip çocukluk anlayışına dayandığına dikkat çekilirken, Türkiye'nin kendi değer dünyasını ve çocuk gelişimi yaklaşımlarını merkeze alan bir model geliştirme ihtiyacı vurgulandı.

Çalıştay süresince eğitim, televizyon yayıncılığı, sinema, dijital yayıncılık ve dijital oyun alanlarında kullanılan çocukluk yaş evreleri, içerik üretimi ve sınıflandırma kriterleri ile bu alanlarda karşılaşılan zorluklar değerlendirildi. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve içerik üreticileri, çocuklara yönelik hizmetlerin dayandığı yaş gruplarını, mevcut sınıflandırmaların sınırlarını ve yeni bir dönemlendirme ihtiyacını tartışmaya açtı.

Oturumlar

Oturumlarda ayrıca, yapay zeka destekli içerik üretimiyle birlikte ortaya çıkan yeni risk alanları, algoritmaların çocuk davranışları üzerindeki etkileri, dijital platformlarda çocukların korunmasına yönelik mekanizmalar ve ebeveyn rehberliğinin güçlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Oturumlarda, dijital oyunların yalnızca riskler üzerinden değil, çocukların gelişimine katkı sunabilecek yönleriyle de değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştay sonunda ortaya konan değerlendirme ve önerilerin, çocukların üstün yararını merkeze alan, önleyici ve koruyucu bir yaklaşımla geliştirilecek Çocuk Dostu Dijital Oyun Derecelendirme Sistemi için önemli bir zemin oluşturması hedefleniyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin ev sahipliğinde, Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi paydaşlığı ve editöryal ekibinin yürütücülüğünde başlatılan Dijital Oyun Araştırmaları Programı, Türkiye'de ve küresel ölçekte dijital oyun ekosistemini, üretim-dağıtım-iş modellerini, kullanıcı davranışlarını düzenleyici çerçeve başlıklarıyla bütüncül olarak analiz etmeyi hedefliyor. Program, elde edilen bulgularla çocukların üstün yararını önceleyen, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir oyun derecelendirme sistemi tasarlamak ve yaygınlaştırmaya yönelik politika mekanizmaları geliştirmeyi amaçlıyor.

Yeşilay, bu alandaki çok paydaşlı işbirlikleri ile Türkiye için olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de örnek teşkil edebilecek bir model geliştirme çalışmalarına devam edecek.