Haberler

Yeşilay, Çanakkale'de 800 kişiye tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay, Çanakkale'de 800 kişiye tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Çanakkale Şubesi, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verdi. Eğitimin ardından YEDAM'ın ücretsiz psikososyal destek hizmetleri tanıtıldı.

Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.

TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.

Kaynak: AA
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok

Fon vurgunu sonrası Babacan’dan eski mesai arkadaşı için olay sözler
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı

Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Fotoğraf ayrı paylaşıma düştüğü not ayrı bomba
Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor

Şehirde kimse uyuyamıyor! Ses geceleri 100 desibele çıkıyor