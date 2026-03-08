Haberler

Yeşilay Bilecik Şubesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

Yeşilay Bilecik Şubesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Güncelleme:
Yeşilay Bilecik Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların bağımlılık mücadelesindeki önemini vurgulayarak basın açıklaması yaptı. Kadın Komisyonu Başkanı Vildan Poyraz Coşkun, kadınların toplumun mimarı olduğunu belirtti.

Yeşilay Bilecik Şubesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yeşilay Bilecik Kadın Komisyonu Başkanı Vildan Poyraz Coşkun, Atatürk Parkı'nda toplanan grup adına yaptığı açıklamada, kadınların toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Ailenin de temel taşlarından biri olan kadınların geleceğin sağlıklı inşa edilmesinde de büyük sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi, kadınların bu güçlü etkisini bağımlılıkla mücadeleye yöneltmek ve toplumsal farkındalığı güçlendirmektir. Kadın, toplumun mimarıdır. Eğer kadın Yeşilaycı ise toplum da Yeşilaycı olur. Bu anlayışla, kadınlar olarak, bağımlılığa karşı 'kırmızı çizgi' çekiyoruz."

Organizasyon, sembolik kırmızı çizginin çekilmesi ve vatandaşlara bağımlılık türleri hakkında bilgi verilen broşürlerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
