Yeşilay Bilecik Şubesi'nden Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki

Yeşilay Bilecik Şubesi, Kahramanmaraş olmak üzere farklı illerde yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, yaptığı yazılı basın açıklamasında, okullarda yaşanan şiddet olaylarının insanların yüreğini derinden yaraladığını ifade etti.

Okullarda, sokaklarda ve toplumsal yaşamın farklı alanlarında yaşanan olayların, sadece bireyleri değil, toplumun tamamını sarsan bir noktaya ulaştığını vurgulayan Tekelioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

" Şiddet ; bir anda ortaya çıkan bir sonuç değil, ihmal edilmiş birçok küçük problemin büyüyerek patlak vermesidir. Bu noktada herkesin sorumluluğu vardır. Ailelere, çocuklarımızı sadece büyütmeyelim, onları anlayalım. Sevgi, ilgi ve sağlıklı iletişim en güçlü koruyucu kalkandır. Eğitimcilere, akademik başarı kadar değerler eğitimi, empati ve karakter gelişimi önceliğimiz olmalıdır. Okul yönetimlerine, rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli, risk altındaki öğrenciler erken tespit edilmelidir. Yerel yönetimlere ve devlet Kurumlarına, gençleri spora, sanata ve sosyal faaliyetlere yönlendiren projeler artırılmalıdır. Sivil Toplum Kuruluşlarına, bağımlılıkla mücadele, farkındalık eğitimleri ve aile destek programları yaygınlaştırılmalıdır."

Tekelioğlu, açıklamasında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak okullarda şiddet ve bağımlılık karşıtı eğitimler düzenleyeceklerini bildirdi.