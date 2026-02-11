Haberler

Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Tekelioğlu, basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:
Yeşilay Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) binasındaki toplantıda Tekelioğlu, merkezde görevli personellerle ile birlikte YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri, danışmanlık süreçleri ve 115 YEDAM destek hattına ilişkin bilgiler ile çalışmalarını anlattı.

2026 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen "Bağımsızlık Yılı" olduğunu hatırlatan Tekelioğlu, farkındalık eğitim programlarının yaygınlaştırılarak, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak projelerin hayata geçirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların da etkili sonuç alma anlamında büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Tekelioğlu, ayrıca sağlıklı yaşam farkındalığını desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
