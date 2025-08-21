Yeşilay Batman Şubesi'nden Cezaevlerinde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Yeşilay Batman Şubesi'nden Cezaevlerinde Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Güncelleme:
Yeşilay ve Adalet Bakanlığı işbirliğiyle Batman'daki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Psikologlar tarafından verilen eğitimlerde, YEDAM'ın danışmanlık hizmetleri tanıtıldı.

Yeşilay ve Adalet Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında il merkezi ve Beşiri ilçesindeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi.

Protokol doğrultusunda cezaevlerini ziyaret eden psikologlar, hükümlülere Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtımını yaparak, bağımlılık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Eğitimlerde, bağımlılık riski taşıyan bireylerin cezaevinden tahliyeleri sonrası YEDAM aracılığıyla ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı danışmanlık hizmeti alabilecekleri aktarıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com
500
